Раскрутка в социальных сетях: Инстаграм, Тик Ток, Вконтакте, Ютуб, Телеграм

Лайки, подписчики и комментарии – критерии успешности в соцсетях. Небольшое количество участников и отсутствие активности может послужить отталкивающим фактором для потенциального подписчика или покупателя. Чтобы этого не произошло, используется накрутка в социальных сетях – инструмент, который способствует продвижению, помогает увеличить охват и завоевать популярность у реальных пользователей.

Наши услуги

PR Motion – сервис, обеспечивающий успешное продвижение в социальных сетях. У нас есть возможность накрутить аккаунт, группу, паблик, канал практически на всех известных онлайн-платформах, включая наиболее популярные: ВК, Инстаграм, Тик Ток, YouTube, Телеграм, Facebook, Twitter. Для этого нужно выбрать одну из наших услуг или воспользоваться ими в комплексе:

Накрутка подписчиков. Количество участников – основной показатель популярности аккаунта. Чем больше фолловеров, тем выше доверие к странице со стороны новых пользователей и социальных систем, которые продвигают популярные профили в ТОП. С нашей помощью вы получите живую аудиторию для вашей страницы, а также сможете установить для нее определенные критерии. Например, накрутка подписчиков в Инстаграме предусматривает опцию подбора участников со всего мира.

предусматривает опцию подбора участников со всего мира. Накрутка лайков. Их количество показывает, насколько фотографии, записи, музыкальные и видео публикации пользуются популярностью у подписчиков. С помощью лайков пользователь разделяет контент на интересный и не достойный внимания. Во многих соцсетях лайки используются как фактор ранжирования – чем больше «пальцев вверх», тем большему количеству пользователей показывается контент. Мы обеспечим вам любое количество качественных лайков, необходимое для продвижения контента.

Накрутка просмотров. Счетчик просмотров под роликами – оценка качества для видеоконтента. Но даже если ролик интересный и качественный, вероятность, что его заметят после публикации небольшая, поскольку на видеохостингах ежедневно размещается большое количество контента. Таким образом, накрутка просмотров в Tik Tok , Ютуб и других соцсетях – самый простой и быстрый способ попасть в рекомендации, и получить доступ к широкой аудитории. Мы можем вам предоставить необходимое количество просмотров, в том числе с удержанием для улучшения не только количественных, но и качественных показателей.

, Ютуб и других соцсетях – самый простой и быстрый способ попасть в рекомендации, и получить доступ к широкой аудитории. Мы можем вам предоставить необходимое количество просмотров, в том числе с удержанием для улучшения не только количественных, но и качественных показателей. Накрутка комментариев. Комментарии – показатель наличия заинтересованной аудитории. Накрутка комментариев дает возможность повысить активность, сделать группу или паблик более интересным для подписчиков, и мотивировать их подключиться к обсуждению. Покупка комментариев означает привлечение внимания и повышение интереса к продвигаемым постам. Высокая активность группы и вовлеченность пользователей – хороший показатель для алгоритмов ранжирования социальных сетей.

Накрутка дизлайков. Дизлайки – эффективный инструмент повышения вовлеченности и заинтересованности, особенно если контент носит дискуссионный или скандальный характер. Определенное количество дизлайков демонстрирует актуальность затронутой темы, провоцирует новых пользователей на то, чтобы ознакомиться с контентом, и выразить свое мнение. Для социальных сетей дизлайки не носят негативный характер – это такой же показатель активности, как и «палец вверх».

Накрутка репостов. Репосты позволяют быстро распространить информацию на большую аудиторию и увеличить охваты. Запись чаще появляется в ленте, и ее начинают распространять заинтересовавшиеся пользователи, при этом растет доверие и лояльность аудитории к публикациям, у которых много репостов. Это позволяет увеличить популярность и доход, который приносит паблик.

Накрутка зрителей на стримы. Прямая трансляция, собравшая большую аудиторию – показатель популярности, качества, надежности и релевантности канала, на что обращают внимание рекламодатели. Просмотры показывают, что у владельца канала действительно преданные подписчики, готовые наблюдать за процессом создания контента онлайн. Это высоко оценивают и социальные сети, и рекламодатели.

Популярные соцсети

С нашей помощью вы сможете привлечь новых подписчиков, накрутить лайки, просмотры, репосты, получить множество комментариев. Сервис PR Motion обеспечит вам SMM-продвижение во всех популярных социальных сетях:

Инстаграм. Универсальная площадка для бизнеса вне зависимости от тематики, а также для продвижения личного бренда. Наибольшую эффективность соцсеть показывает для бизнеса, где важную роль в продажах играют внешний вид товаров и визуализация услуг. Многие бренды используют Инстаграм как маркетинговый канал для стратегий, ориентированных на повышение узнаваемости и конверсии. Накрутка Инстаграм используется и для продвижения новых аккаунтов, и для поддержания интереса к раскрученным брендам и именам.

YouTube. Ютуб – неоспоримый лидер среди мировых видеохостингов. Самый простой способ поделиться своим роликом – разместить его на Youtube. А если вы хотите, чтобы ваше видео сразу стало популярным, мы предлагаем воспользоваться нашим сервисом накрутки просмотров, лайков и комментариев. Это поможет вам не только обрести славу, но и заработать на стриме, рекламе, а также увеличить продажи товаров и услуг.

ВКонтакте. Самая известная соцсеть в России с разноплановой аудиторией, которая дает огромное количество возможностей для заработка. Платформа подходит для продвижения бизнеса разных направлений и масштабов. Из-за конкуренции важно уметь управлять популярностью своей страницы или группы. Для этого мы предлагаем вам купить лайки ВК , накрутить подписчиков, увеличить количество репостов и комментариев.

Тик Ток . Перспективная соцсеть для обмена небольшими видеосообщениями, которая в ближайшей перспективе может стать одним из самых популярных видео-сервисов в мире. Поэтому уже сейчас стоит купить подписчиков в Тик Токе , чтобы продвинуть свой личный или бизнес-канал. Учитывайте, что при размещении видео важно обеспечить просмотры и накрутить лайки в Тик Токе – это поможет попасть в ленту рекомендаций.

Телеграм. Каналы в Телеграм – один из трендов в маркетинге. Большая аудитория с высокой вовлеченностью делает платформу привлекательной для бизнеса. Кроме этого, здесь самая дорогая реклама, на которой можно заработать. Самые важные критерии, на которые смотрят как рекламодатели, так и обычный пользователи – количество подписчиков, просмотров и реакции на посты. Все эти показатели можно накрутить на нашем сервисе.

Facebook. Фейсбук – самая популярная социальная сеть в мире, где раскрученная страница имеет потенциально безграничные возможности с точки зрения заработка и ведения бизнеса, поскольку здесь собрана аудитория с высокой платежеспособностью. Чтобы вы смогли использовать возможности на 100%, мы обеспечим вам подписчиков, лайки, комментарии, просмотры видео и зрителей на стримы.

Twitter. Социальная онлайн-площадка, предназначенная для ведения микроблогов, с помощью которой можно быстро распространять любую информацию. Скорость и динамичность – главные фишки социальной сети. Для продвижения в Twitter вам необходима накрутка подписчиков, кликов, лайков и ретвитов.

Почему выбирают нас

Сервис PR Motion обеспечивает клиентам качественное продвижение в социальных сетях. С нами вы получаете:

Полный комплекс инструментов для продвижения с помощью накрутки. Для каждой социальной сети мы предлагаем накрутку именно тех параметров, которые актуальны для продвижения, и относятся к факторам ранжирования.

Возможность продвижения в разных соцсетях. Мы предлагаем накрутку ВК, Инстаграм, Тик Ток, YouTube, а также продвижение в социальных сетях, которые на данный момент менее популярны, но имеют большой потенциал для личного и бизнес-продвижения: SoundCloud, Clubhouse, Linkedin, Twitch, Reddit, Shazam.

Безопасные методы продвижения. Для накрутки лайков, подписчиков в социальных сетях привлекаются живые пользователи. Такая активность не вызывает подозрений и опасности блокировки со стороны администрации.

Быстрая и оперативная скорость обработки заказа. Процесс регистрации и размещения заказа у вас займет несколько минут, после чего он сразу поступит в работу, и вы увидите первые результаты.

Гарантированное качество услуг. В случае, если показатели по какой-то причине будут списаны, мы гарантируем их восстановление.

Выгодные цены на продвижение. У нас вы можете заказать продвижение по низкой цене, выбрать наиболее выгодные тарифы и использовать бесплатную накрутку в социальных сетях при первом заказе.

Бесплатные услуги по накрутке

PR Motion специализируется на платной накрутке для социальных сетей, но мы знаем, что в интернете присутствует большое количество предложений по SMM-продвижению, в том числе от сайтов, использующих небезопасные способы накрутки с помощью ботов. Выбрать по-настоящему качественный сервис, чтобы накрутить лайки и подписчиков в ВК, Инстаграм и других соцсетях, бывает сложно. Чтобы вы не сомневались в качестве наших услуг, мы предоставляем возможность бесплатно воспользоваться накруткой просмотров, лайков и подписчиков в самых популярных соцсетях – Инстаграм, ВК, Твич, Телеграм и ТикТок.

Мы стараемся сделать наши услуги максимально прозрачными. Вы можете заказать лайки в Инстаграме , получить просмотры в Тик Токе или накрутить подписчиков ВКонтакте без вложений, оценить качество наших услуг и принять взвешенное решение о необходимости дальнейшего сотрудничества.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как разместить заказ?

Для размещения заказа на нашем сервисе вам нужно пройти регистрацию, пополнить счет и выбрать подходящую услугу.

Какие гарантии предоставляет сервис?

Мы разместили на сайте подробное описание тарифов, в котором можно узнать, какие гарантии предоставляются на конкретную услугу. В основном это гарантия 30 дней на на восстановление в случае списаний.

Что делать, если произойдет списание?

Многие тарифы предусматривают гарантию от списаний. Если накрученные показатели уменьшатся более чем на 25%, мы восстановим активность бесплатно. Просто воспользуйтесь кнопкой "Гарантия" или напишите нам тикет на сайте.

Можно ли отменить заказ?

Вы можете отозвать заказ в течение 5 минут после размещения, если передумали использовать услугу, или хотите внести корректировки. В этом случае денежные средства возвращаются на счет.